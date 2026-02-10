Президент Ильхам Алиев: Одним из важнейших результатов усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP

Мы не только сняли все ограничения на перевозку грузов транзитом через территорию Азербайджана в Армению, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

"Одним из важнейших результатов и одним из ключевых проявлений усилий администрации Трампа-Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP - проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", - подчеркнул глава государства.