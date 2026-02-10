Microsoft выпустит портативную Xbox

Корпорация Microsoft все еще рассматривает возможность выпуска собственной портативной консоли, несмотря на то что текущие аппаратные приоритеты компании сосредоточены на других проектах. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, идея портативного устройства, способного нативно запускать библиотеку Xbox за пределами дома, не была свернута окончательно. Ранее проект якобы был поставлен на паузу из-за жестких условий со стороны AMD по минимальным объемам продаж, однако в Microsoft по-прежнему рассматривают портативную консоль как потенциальный ответ на растущую популярность Steam Deck и других портативных игровых ПК.

В настоящее время основной фокус инженерных команд сосредоточен на разработке стационарной консоли следующего поколения. Именно она стала главным аппаратным приоритетом Microsoft. По неофициальной информации, компания работает над устройством с ориентировочной ценой около $1000. Его релиз в оптимистичном сценарии ожидается в 2027 году, что и стало причиной смещения сроков портативного проекта.

В Microsoft намерены сначала убедиться в коммерческом успехе новой основной платформы, прежде чем выходить на прямую конкуренцию с Sony, которая, по слухам, также изучает возможность выпуска портативной игровой системы.

В случае запуска стационарной Xbox в 2027 году фирменную портативную консоль Microsoft, по оценкам источников, стоит ожидать не ранее 2028 года. Дополнительное время, как считают в компании, позволит повысить энергоэффективность устройства и внедрить более современные типы памяти, что критично для комфортного запуска AAA-проектов.