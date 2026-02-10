Раскрыта реальная стоимость батареи iPhone

Компания Apple зарабатывает 90 процентов прибыли, меняя старый аккумулятор в iPhone.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на известного инсайдера под ником Schrödinger.

В распоряжении энтузиаста оказалась раскрытая информация о стоимости батареи iPhone 17 Pro Max. По его данным, реальная себестоимость аккумулятора емкостью 5000 миллиампер-часов составляет 12 долларов. Также он рассказал, что кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов, который часто используют в Android-смартфонах, стоит не сильно дороже - 18 долларов.

Журналисты Wccftech напомнили, что стоимость замены батареи iPhone 17 Pro Max составляет 119 долларов. На основе этого они сделали вывод, что корпорация имеет 89 процентов прибыли, меняя аккумуляторы в смартфонах. "Даже с учетом меньшей экономии за счет масштаба производства, это феноменально высокая маржа, которую можно считать откровенным грабежом", - оценили вывод авторы.

В материале говорится, что замена батареи - еще не самая дорогая процедура при обслуживании смартфонов Apple. Так, заменить дисплей iPhone 17 Pro стоит 329 долларов, а экран Phone 17 Pro Max - 379 долларов.