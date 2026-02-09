"Железная леди" азербайджанских сериалов - откровенный разговор с Ругией Юсифовой

Глядя на её внешнюю сдержанность и почти суровый, внимательный взгляд, эту женщину легко можно назвать "железной леди". На экране она чаще всего воплощает образы сильных, волевых, переживших многое героинь, женщин с характером. Однако за этой внешней строгостью скрывается человек удивительно искренний и добродушный. Те, кто близко знает Ругию Юсифову, говорят о ней как об ответственном, глубоко порядочном человеке и настоящем профессионале, для которого работа - не способ самореализации, а форма служения.

Её профессионализм выковывался годами упорного труда. Путь Ругии в профессию не был заранее спланирован, не был вымечтан и уж тем более не был лёгким. Он родился из жизненной необходимости, чувства ответственности перед семьёй и внутренней потребности быть полезной. Именно поэтому этот путь оказался подлинным.

Сегодня Ругия Юсифова хорошо известна зрителям по фильмам и сериалам "Sükutun fəryadı", "Məktəb", "Vətəndaş A", "Əqrəb mövsümü", "Körpünün o tayı", "Səngərdə Azan", "İzdivac", "Kür nəğmə", "Məhkumlar", "Su bardağı", "20 Yanvar" и другим проектам.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет откровенный разговор с Ругией Юсифовой.

- Есть талантливые личности, которые в силу своей скромности остаются в стороне от широкой общественности. И, на мой взгляд, о таких людях нужно рассказывать чаще. Давайте начнём с самого начала. Как сложился Ваш жизненный путь и как пришли в актёрскую профессию?

- Всё началось очень просто. Я окончила школу и после этого хотела поступить в медицинский техникум. Мечтала быть медсестрой - мне всегда нравилось помогать людям, и я получала от этого настоящее удовольствие. Я поступила на платное отделение, но продолжить учёбу не смогла: у мамы просто не было средств.

Отец умер, когда мне было пять лет, и ответственность за семью легла на меня. Я была старшей, нужно было работать и помогать маме, младшим брату и сестре, которые ещё учились в школе. Я искала работу и тогда в моей жизни совершенно случайно появился театр. В 1996 году я познакомилась с Видади Алиевым, директором Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Джафара Джаббарлы. Ему нужна была помощница - человек, который мог бы помогать и в бытовых, и в творческих вопросах коллектива. Так я оказалась в театре. Он всегда говорил мне: "Не сиди без дела. Закончилa работу - иди смотри репетиции". Я сидела, наблюдала, запоминала. У меня хорошая память - я знала тексты ролей наизусть.

- И однажды Вы оказались на сцене...

- Да, совершенно неожиданно. Это был детский спектакль "Волшебное яблоко". Актриса не пришла, спектакль должен был начаться, зрители уже были в зале. Хотели отменить, но Видади Алиев сказал: "Ругия, ты будешь играть". Я испугалась и ответила: "Я же никогда не репетировала!" А он спокойно сказал: "Я знаю, ты сможешь". Я согласилась, переоделась и вышла на сцену. И всё получилось. Это было ощущение, будто я просто вошла в свою жизнь. С января 1997 года меня приняли в труппу - сразу артистом второй категории.

- Но в театре Вы проработали недолго...

- Всего три года. Потом стало невозможно: маленькая зарплата, маме сделали серьёзную операцию, семью нужно было содержать, а помощи от родственников не было. Я ушла из театра. Работала в школе, была руководителем детских мероприятий, параллельно поступила и окончила педагогический техникум. Денег всё равно не хватало, поэтому ушла в торговлю, работала продавщицей. Позже открыла два магазина одежды для беременных. Жизнь была разной, временами очень тяжёлой. Но я никогда не переставала быть "рядом с творчеством". С 2012 года я пришла в кинематограф.

- Вы часто играете сильных, характерных женщин. И при этом никогда профессионально не учились актёрскому мастерству...

- Нет, у меня не было такой возможности. Я училась у жизни, у режиссёров, у партнёров по съёмочной площадке. Я наблюдала: как актер идёт, как молчит, как смотрит, как проживает эмоцию.

Бывают сцены, где героиня должна плакать - и у меня это получается естественно, без искусственных приёмов. Перед глазами просто проносятся прожитые годы. В своё время мама была против того, чтобы я стала актрисой, но сегодня она гордится мной. Я всегда верила: если человек чувствительный, внимательный и много работает над собой, он может научиться всему.

С детства я даже не думала, что стану актрисой. Хотя, если вспомнить, я делала вырезки из журналов "Мурзилка", "Сделай сам", собирала детей во дворе и устраивала с балкона своеобразные кукольные представления.

Сегодня актёрская профессия - это большой труд. Люди видят красные дорожки, улыбки, свет софитов. Но за этим - нервы, ожидание, даже зависимость от предложений режиссеров.

И всё же я люблю эту профессию. Я отдыхаю, когда работаю. Я не умею сидеть без дела.

- О чём Вы мечтаете как актриса?

- Я очень люблю историческое кино и хотела бы сниматься в таких проектах. Я даже научилась профессионально ездить верхом, занималась боевым искусством джиу-джитсу. И если честно... я мечтаю сыграть Клеопатру. Потому что она была не только красивой, но и невероятно сильной женщиной. А в жизни для полного счастья я хочу создать семью, иметь детей. Всё остальное - потом. Самое главное - внутреннее спокойствие.