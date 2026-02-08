Трамп предложил новую модель голосования на выборах в США

Выборы в Америке фальсифицируются, крадутся и стали посмешищем для всего мира.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Truth Social Президент США Дональд Трамп.

"Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны. Я призываю всех республиканцев бороться за следующее:

ЗАКОН "СПАСЕМ АМЕРИКУ"!

1. Все избиратели должны предъявлять удостоверение личности (ID).

2. Все избиратели должны предъявлять доказательство гражданства США при регистрации для голосования.

3. Никакого голосования по почте (за исключением случаев болезни, инвалидности, службы в армии или поездок)", - написал он.