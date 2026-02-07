https://news.day.az/sport/1814654.html Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день турнира в Париже с двумя медалями Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день турнира "Большой шлем", проходящего в столице Франции Париже, с двумя медалями. Как сообщает Day.Az, в весовой категории до 66 кг Руслан Пашаев завоевал бронзовую медаль. Ранее в весе до 60 кг Балабей Агаев стал обладателем золотой медали.
В то же время Назыр Талыбов (66 кг) выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, уступив представителю Португалии Мигелу Гагойе.
Отметим, что турнир "Большой шлем" завершится 8 февраля. Азербайджан на этих соревнованиях представлен восемью дзюдоистами.
