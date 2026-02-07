Скоро выйдет обновленный базовый iPad от Apple

Apple может представить новый базовый iPad весной 2026 года. Ожидается, что устройство сохранит внешний вид текущей модели, но получит обновленную начинку. Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на японский сайт Mac Otakara.

Согласно утечке, устройство оснастят чипом A18, который ранее использовался в iPhone 16, а объём оперативной памяти увеличат до 8 ГБ. Это позволит планшету поддерживать ИИ-платформу Apple Intelligence, поскольку такой объём памяти считается минимально необходимым для её работы.

Отмечается, что обновление процессора и увеличение ОЗУ могут стать единственными изменениями по сравнению с текущей версией базового iPad.

Предполагается, что цена останется прежней: текущая модель на базе A16 вышла в 2025 году с ценником от $349.