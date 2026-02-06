Прямо сейчас, на глазах всего мира происходит невозможное – благодаря Азербайджану

Премия за человеческое братство 2026 года Фонда имени шейха Заида - это награда, несущая в себе большой символизм. Награда Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву это награда всему азербайджанскому народу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Такая же награда была вручена и премьер-министру Армении. Если смотреть со стороны, то роль нашего лидера, конечно, несравнима с ролью Никола Пашиняна. Никто не будет отрицать, что вклад Азербайджана в мирный процесс огромен, а вклад Армении невелик. Но в данном случае правильно было сохранить паритет. Вручение премии обоим лидерам как бы стимулирует мирный процесс, помогает ему двигаться дальше. Награда вручена за вклад лидеров наших стран в построение мирного будущего.

Уже больше года на границах не стреляют, никто не умирает, началось экономическое сотрудничество. Это огромное достижение. На фоне происходящих сегодня в глобальном масштабе событий это особенно заметно Кавказский регион считался "горячим" в то время, как в мире в основном царила стабильность. А сегодня Южный Кавказ живет в условиях стабильности, а остальной мир горит. Считавшиеся заклятыми врагами Армения и Азербайджан продвигают мирную повестку и показывают другим пример.

Кому-то покажется несправедливым, что руководитель страны-оккупанта получает награду одновременно с Азербайджаном. Но в данном случае награда присуждена не Армении, как стране со всем ее негативным багажом, а ее лидеру. Пашинян своими заявлениями и решениями - я бы сказал, очень смелыми в условиях Армении - сделал мирный процесс возможным. Он произнес на церемонии очень правильные слова, за которые на него уже обрушились с критикой за якобы "унижение" перед Президентом Азербайджана. Трудно Пашиняну, и в силе воли ему не откажешь. Хотя, мы, конечно, помним его пляски в Шуше и его роковое для оккупантов "Карабах - это Армения, и точка". Думаю, в Ереване и надеяться не могли, что Баку выступит с инициативой мирного сосуществования, а ожидали после войны мести, усиления изоляции Армении, исков о репарациях. Президент Ильхам Алиев же сделал неожиданный для всех ход конем - предложил бывшему оккупанту мир. Наш лидер отказался от унижения противника ради мирного будущего Южного Кавказа.

Так что, в определенном смысле, Никол Пашинян получил Премию Заида благодаря Президенту Азербайджана.

В своей речи на церемонии награждения азербайджанский лидер в дипломатичных и точных фразах сказал обо всем, что происходит и внутри, и вокруг мирного процесса. Я обратил внимание, с каким интересом и восхищением слушали Ильхама Алиева участники церемонии, особенно Президент ОАЭ.

Президент Азербайджана сказал, что мы учимся жить в условиях мира, и это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с тех пор, как обрели независимость, а шесть месяцев, прошедшие с исторического саммита в Вашингтоне, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру.

Я заметил, что когда мы говорим, что воевали тридцать лет, это воспринимается без удивления. И только тогда, когда Президент Азербайджана говорит, что мы всего шесть месяцев живем в условиях мира, окружающие начинают осознавать происходящее. И поражаться.

Наша ситуация действительно уникальна. Не случайно Ильхам Алиев призвал мир учиться у нас. "Я считаю, что наш пример должен быть изучен и взят за основу в качестве дорожной карты теми, кто все еще находится в состоянии войны. Наш пример демонстрирует, что мир возможен, несмотря на длительный конфликт, несмотря на страдания и взаимное недоверие. Мир возможен, когда обе стороны проявляют сильную политическую волю и когда этот процесс поддерживается дружественными странами и международным сообществом", - сказал азербайджанский лидер.

Прямо сейчас, на глазах всего мира происходит невозможное. В истории не было таких примеров.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией привлекает большое внимание международного сообщества. Кому-то кажется непонятным такой интерес к уже завершенному конфликту между какими-то небольшими странами. Но именно мы, Азербайджан, стали примером для всего мира. Мы показали пример того, как добиться справедливости даже в самом затяжном конфликте и даже когда против тебя полмира. А теперь мы показываем пример того, как строить мирные отношения с бывшим агрессором, сделав ставку не на месть, а на будущее. Мало кто на нашем месте готов был бы протянуть руку соседу, который тридцать лет оккупировал наши земли, тридцать лет разрушал, убивал, обездолил около миллиона наших граждан. Нужно обладать огромной силой воли, дальновидностью и гуманизмом, чтобы, несмотря на это прошлое, строить с бывшим оккупантом совместное будущее.

За наш регион всегда шла борьба. Север и юг старались установить здесь свое влияние. Закончилось это, как известно, многими трагедиями, пережитыми нашим народом. Много чего происходило за последние века на этом маленьком по меркам планеты клочке земли. И сегодня именно он показывает пример всему миру.

Многие не верят, что после тридцати лет конфликта возможно примирение. Не перемирие, а именно примирение. Всем интересно, чем нынешние процессы завершатся и есть ли у этой истории, как говорится, счастливый финал. Всем интересно, как будут вести себя внешние игроки, соседи Южного Кавказа, всегда считавшие его своей зоной интересов. Будут ли продолжать оставаться вне игры Россия и Иран, как отразится на ситуации американское присутствие, состоится ли проект TRIPP? Много вопросов, на которые, как мне кажется, Баку и Ереван ищут ответы совместно. Между сторонами есть определенное взаимопонимание.

Конечно, встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби нельзя назвать встречей двух друзей. Но атмосфера была теплой.

Я до сих пор вспоминаю момент, когда во время саммита Европейского политического сообщества в мае прошлого года Никол Пашинян пригласил Ильхама Алиева попить кофе. То есть армянский премьер пригласил Президента Азербайджана к беседе за чашечкой кофе. Этот факт привлек всеобщее внимание. По-моему, не осталось такого СМИ, которое бы не написало об этом. Встреча в неформальной обстановке состоялась, и кофе там действительно присутствовало.

В Абу-Даби встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в официальном ключе. И все же, на мой взгляд, она не была просто протокольной. Сейчас наступает очень ответственный период, который будет многое значить для будущего нашего региона. Нарастает экономическое сотрудничество, близятся выборы в Армении. Эти выборы будут иметь для мирного процесса особое значение. Думаю, не только в Азербайджане, но и во многих других странах желают армянскому народу сделать правильный выбор. Правильный выбор это выдворение из большой политики реваншистских сил. Если Армения сохранит нынешний курс, у нее будет будущее. Многих это удивляет, но Азербайджан хочет, чтобы у его соседа было будущее.

Обязательно надо отметить заслугу Дональда Трампа. Президент Ильхам Алиев в своей речи поблагодарил Президента США за вклад в сегодняшнюю динамику армяно-азербайджанской нормализации. В отличие от некоторых, Трамп действительно хочет, чтобы хотя бы в этой части планеты установился мир. У США на Южном Кавказе никогда не было стратегического интереса, им ничего от нас не нужно. Само собой, у Трампа есть определенный расчет - он хочет внести этот конфликт в копилку своего миротворчества. Но этот расчет полностью согласуется с интересами стран региона. И не просто согласуется, а является для нас определенной страховкой, гарантией необратимости мирного процесса. Это устраивает, конечно, не всех, однако главное, что это устраивает нас, Азербайджан и Армению. Мы принимаем это лидерство и вклад Дональда Трампа в сегодняшнюю стабильность на Южном Кавказе.

Все, что происходит в эти полгода, является меседжем определенным кругам, не желающим мира Южному Кавказу и рассчитывающих использовать старые инструменты для возвращения конфликтности. Баку и Ереван показывают своими шагами, что у этих кругов нет шансов. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией признан и поддержан миром на уровне ведущих держав и международной общественности в целом. Его приветствуют практически все, и при таком раскладе у интересантов другого толка нет никаких шансов. Никто не остановит лидеров наших стран в стремлении закрепить достигнутые результаты. Мы больше не хотим воевать и выстраиваем отношения, не дозволяя вмешиваться в это наше решение тех, кто имеет злой умысел.

Стоит обратить внимание на миротворческую активность в последнее время стран Ближнего Востока. Они стараются посредничать в конфликтах, предлагать площадку для переговоров. Такого прежде не наблюдалось. О чем это говорит? Это говорит о реструктуризации миропорядка и перемене полюсов силы. Идет передел мира, и страны Ближнего Востока начинают играть все более заметную роль. Встречи, переговоры, награждение, состоявшиеся в Абу-Даби, являются составной частью этого процесса. Ближний Восток, и ОАЭ в частности становится активным игроком. Это позитивный факт.

Нынешняя международная ситуация напоминает лесной пожар, когда ветер переносит огонь с одного дерева на другое, и пламя охватывает все новые и новые территории. И вдруг среди этого огня появляется небольшой участок, где пожар удалось потушить. И теперь все хотят знать, как это удалось.

Южный Кавказ сегодня это самый стабильный регион. Каждый из трех соседей строит свой дом. Эти три дома могут в будущем объединиться и превратиться в союз государств. Это моя мечта. Я вижу будущее нашего региона без таможенных границ и прочих препятствий. А заглянув еще дальше в будущее, я вижу будущее и единого Турана, в который географически войдут Армения, Грузия и Таджикистан. Я оптимист и верю, что это произойдет.

Лейла Таривердиева