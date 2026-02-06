Роналду пропустит грядущий матч "Аль-Насра"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не примет участия в предстоящем матче чемпионата страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Отмечается, что у Роналду нет конфликтов внутри команды или с ее руководством, однако если в ближайшие недели его требования не будут услышаны, летом 2026 года он может официально запросить трансфер.

В СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с "Аль-Хилалем". В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с "Аль-Риядом", который состоялся 2 февраля.

Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).