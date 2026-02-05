В КНР создали первое в мире мощное микроволновое оружие

Китайские ученые разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, способное поражать космические спутники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание South China Morning Post.

Как отмечается, мощность установки составляет 20 гигаватт, при этом для вывода из строя спутников может быть достаточно одного гигаватта. Оружие уже назвали "кошмаром для Starlink". Журналисты сообщают также, что TPG1000Cs способно производить импульсы длительностью 60 секунд.

По информации издания, это не только мощное устройство, но и компактное: длиной около четырех метров и весом менее пяти тонн. Благодаря этим параметрам его можно устанавливать на грузовики, самолеты и спутники.