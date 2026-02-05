Ожидаются дождь и туман

6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами с прояснениями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью и утром в отдельных районах возможны слабый туман и морось, а к вечеру ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85%.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода преимущественно без осадков. Местами возможен кратковременный туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горных районах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az