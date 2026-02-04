https://news.day.az/society/1813947.html ДТП с участием грузовика в центре Баку - ВИДЕО Вчера вечером на проспекте Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД).
ДТП с участием грузовика в центре Баку - ВИДЕО
Вчера вечером на проспекте Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД).
По предварительной версии, водитель грузовика не учел габаритную высоту транспортного средства и не смог проехать через тоннель "Багирова".
"В этой ситуации он, не приняв мер безопасности, начал сдавать назад, чтобы перестроиться на правую полосу. Один из движущихся легковых автомобилей врезался в него сзади. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
