ДТП с участием грузовика в центре Баку

Вчера вечером на проспекте Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД).

По предварительной версии, водитель грузовика не учел габаритную высоту транспортного средства и не смог проехать через тоннель "Багирова".

"В этой ситуации он, не приняв мер безопасности, начал сдавать назад, чтобы перестроиться на правую полосу. Один из движущихся легковых автомобилей врезался в него сзади. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.