"Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку

Английский клуб "Ньюкасл", которые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха", объявил цены на билеты для своих болельщиков, желающих приехать на первый матч в Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба клуба.
Согласно информации, стоимость билета на первый матч в Баку для болельщиков английской команды составляет 18 фунтов стерлингов (примерно 40 манатов).
Отметим, что матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
