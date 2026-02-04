https://news.day.az/society/1813942.html Хорошая новость для желающих взять кредит Мы ожидаем, что кредитные процентные ставки должны снизиться. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.
Отметим, что решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта.
"Если в течение этого года не будет серьезных внешних воздействий, мы прогнозируем снижение процентных ставок по кредитам", - отметил он.
Учетная ставка снижена до 6,5%, нижняя граница процентного коридора - до 5,5%, а верхняя граница - до 7,5%.
