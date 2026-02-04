Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов

Южнокорейская корпорация Samsung оставила без обновлений смартфоны серии Galaxy S21.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание SamMobile.

Когда компания выпускала девайсы в январе 2021 года, то обещала для них четыре крупных обновления Android. Журналисты профильного медиа отметили, что Samsung выполнила свои обязательства: последний крупный апдейт Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra получили в начале 2025 года. Зимой 2026 года устройства останутся без улучшений программного обеспечения (ПО).

Специалисты не обнаружили в документации к обновлению Samsung информацию о смартфонах Galaxy S21. Они объяснили, что фирма больше не будет поддерживать устройства обновлениями Android и даже прекратит выпускать регулярные патчи безопасности. Однако гаджеты будут получать исправления критических уязвимостей, но график их выпуска окажется нерегулярным.

Последнее обновление телефоны линейки Galaxy S21 - One UI 7.0 на базе Android 15 - получили в первой половине 2025 года. Последний патчи безопасности вышел для них в ноябре того же года.