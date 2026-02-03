Трамп запустит проект для создания запасов критически важных минералов

Президент США Дональд Трамп планирует реализовать стратегический проект стоимостью $12 млрд по формированию запасов критически важных минералов для американской промышленности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Инициатива под названием "Хранилище" призвана защитить компании от перебоев в поставках и снизить зависимость США от внешних поставщиков, прежде всего Китая.

Проект будет профинансирован за счет $1,67 млрд частных инвестиций и рекордного 15-летнего кредита на $10 млрд от Экспортно-импортного банка США. Средства направят на закупку и хранение таких минералов, как галлий и кобальт, используемых в производстве электроники, автомобилей, авиационной и энергетической техники.

"Хранилище" станет первым в США запасом критических минералов для гражданского сектора и по своему принципу будет напоминать стратегический нефтяной резерв. К инициативе уже присоединились более десятка крупных компаний, включая General Motors, Boeing и Google.

Проект реализуется на фоне усиления экспортных ограничений со стороны Китая и направлен на укрепление устойчивости цепочек поставок для ключевых отраслей американской экономики.