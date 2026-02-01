Иран восстанавливает поврежденные ядерные объекты

Иран начал восстановительные работы на ядерных объектах, поврежденных в ходе 12-дневного конфликта с Израилем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на новые спутниковые снимки, обнародованные в конце января.

Согласно опубликованным изображениям, на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - вновь появились крыши над зданиями, ранее получившими серьезные повреждения. Отмечается, что это первая зафиксированная активность на данных площадках с момента завершения боевых действий в июне.

По мнению экспертов в области ядерной безопасности, восстановление внешних конструкций может служить прикрытием для работ внутри объектов. В частности, не исключается, что иранские специалисты пытаются обнаружить и сохранить оборудование, компоненты или ядерные материалы, которые могли уцелеть после ударов Израиля и США, пишет издание.