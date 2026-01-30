Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Решение Совета ЕС от 29 января о выделении Армении 20 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира - шаг, который трудно объяснить логикой миростроительства. Официальная формулировка звучит привычно благопристойно: "укрепление логистического потенциала вооруженных сил" и "защита гражданского населения в кризисных ситуациях". Но за этой риторикой скрывается политический выбор, способный серьезно осложнить и без того хрупкий процесс установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Этот шаг полностью противоречит вашингтонской повестке от 8 августа 2025 года. Именно тогда в присутствии Президента США лидеры Азербайджана и Армении парафировали мирный договор. Мирный процесс - результат конкретных усилий, а не формальностей. Это результат реальных усилий по закрытию одной из самых болезненных страниц новейшей истории региона. ЕС же предпочел действовать так, будто никакого мирного процесса не существует.

Возникает очевидный вопрос: если война закончена, если стороны декларируют готовность двигаться вперед, возникает простой и логичный вопрос: для чего именно Европе военная программа в отношении Армении? Куда и с какой целью должны быть направлены эти миллионы? И почему именно сейчас?

Брюссель демонстрирует одностороннюю политику. Впрочем, как всегда. Антиазербайджанские слушания в Европарламенте в декабре - только последнее подтверждение того, что Европа меньше всего заинтересована в реальном мире на Южном Кавказе.

Особенно цинично это выглядит в исторической перспективе. Напомним, что за годы оккупации 20% территории Азербайджана ЕС не принял ни одной резолюции против Армении и не ввел никаких санкций. Сегодня же они тратят десятки миллионов на укрепление армянской армии. Это не политика мира - это политика двойных стандартов, открытая поддержка одной стороны против другой.

Подобные действия не просто мешают миру, они разжигают напряженность между Азербайджаном и Арменией. При этом Баку последовательно предпринимает шаги по развитию отношений с ЕС в позитивном, конструктивном ключе - в энергетике, транспорте, региональной безопасности. Европа же продолжает следовать ошибочной линии, игнорируя реальные процессы и создавая опасный прецедент.

И это не первый случай. В недавно подписанной "стратегической повестке" с ЕС армянские военно-оборонные направления и продление европейской наблюдательной миссии явно ведут к милитаризации Армении. При этом полностью игнорируется проект "Маршрут Трампа", ключевой элемент мирного строительства в регионе. Это прямое доказательство того, что ЕС сознательно игнорирует усилия США и саму мирную повестку, предпочитая держать Южный Кавказ в напряжении и неопределенности.

За пять лет после того, как Азербайджан положил конец армянской оккупации, Евросоюз не сделал ничего, чтобы реально помочь сторонам поставить точку в тридцатилетней конфронтации. Ни политической инициативы, ни честного посредничества, ни равновесного подхода. И этот шаг Европейского фонда так называемого "мира" лишь закрепляет этот печальный итог.

Брюссель должен наконец признать: мир пришел на Южный Кавказ благодаря усилиям Азербайджана, а не европейской "поддержке". Любое вмешательство, которое игнорирует баланс, является вредным и разрушительным. ЕС обязан обеспечить равновесие: если Армении выделяются миллионы, аналогичная поддержка должна быть предоставлена Азербайджану. В противном случае Европа продолжает демонстрировать предвзятость, которая подрывает доверие к ней как к посреднику.

Мир здесь не возник сам по себе и не зависит от благожелательности Брюсселя. Он пришел благодаря решительным действиям Азербайджана. Поэтому Евросоюз, который ничего не сделал в свое время, должен хотя бы сейчас не мешать.