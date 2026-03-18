НАТО развернет в Турции еще один комплекс ПРО Patriot Союзники Турции по НАТО перебросят в республику еще один комплекс Patriot в дополнение к уже развернутому в провинции Малатья ЗРК. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции.
"В дополнение к мерам, принимаемым на национальном уровне для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в Адане развертывается еще одна система Patriot, выделенная союзниками в Рамштайне, Германия. Она размещается в дополнение к уже имеющейся у нас испанской системе Patriot", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре