НАТО развернет в Турции еще один комплекс ПРО Patriot

Союзники Турции по НАТО перебросят в республику еще один комплекс Patriot в дополнение к уже развернутому в провинции Малатья ЗРК.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции.

"В дополнение к мерам, принимаемым на национальном уровне для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в Адане развертывается еще одна система Patriot, выделенная союзниками в Рамштайне, Германия. Она размещается в дополнение к уже имеющейся у нас испанской системе Patriot", - говорится в сообщении.