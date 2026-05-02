Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

По сведениям источников агенства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения нефтехранилищ. Как отмечается, иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство.

ВС США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана, они заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов. Президент США Дональд Трамп в конце апреля утверждал, что иранские нефтепроводы могут вскоре взорваться, если американская морская блокада исламской республики продолжится.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани 28 апреля отметил, что Соединенные Штаты, установив морскую блокаду Ирана, сопровождающуюся захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажей, фактически действуют, как пираты и террористы.