Защита процессов на цифровых платформах от манипуляций имеет важное значение

Защита процессов, происходящих на цифровых платформах, от манипуляций имеет важное значение.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов сегодня в Баку на III Форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованном Агентством развития медиа.

Он отметил, что понятие медиа не ограничивается только производством новостей - оно также охватывает передачу информации в безопасной и надежной среде.

"В то же время обеспечение технологического суверенитета платформ является приоритетным вопросом. Уже принят план действий на 2026-2028 годы. Его реализация позволит выстроить цифровую трансформацию в стране как единую систему.

Современные вызовы не ограничиваются только технологическими решениями. Сотрудничество и ответственность являются основными условиями для формирования здоровой информационной среды. В этом процессе мы рассматриваем медиа как основного партнера", - подчеркнул он.

По словам заместителя министра, в современную эпоху сбор и распространение информации ускорились:

"Инструменты искусственного интеллекта облегчают обработку больших объемов данных, позволяют проводить более точный анализ. Цифровая среда, в свою очередь, играет роль важного моста между медиа и читателем. На фоне этих изменений цифровое развитие в стране вступило в новый этап. Начат переход от отдельных проектов к единой, проактивной системе. Реформы, проводимые в этой области, фактически служат обеспечению будущего страны. Для построения цифрового магистрального канала особое значение имеют три основных направления:

- инфраструктура - как позвоночник цифровых медиа;

- искусственный интеллект и данные;

- киберустойчивость и информационная безопасность".