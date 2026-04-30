Карабах" намерен подписать португальского защитника

Агдамский "Карабах" намерен усилить состав перед новым сезоном и уже близок к оформлению трансфера из Португалии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на A Bola, клуб договорился о переходе центрального защитника "Каза Пия" Жоау Гуларта. Ожидается, что 26-летний футболист присоединится к азербайджанской команде по завершении текущего сезона.

По информации источника, сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что "Карабах" планирует провести серьезную перестройку состава в преддверии следующего сезона и рассматривает усиление оборонительной линии в числе приоритетных задач.