https://news.day.az/sport/1831312.html Карабах" намерен подписать португальского защитника Агдамский "Карабах" намерен усилить состав перед новым сезоном и уже близок к оформлению трансфера из Португалии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на A Bola, клуб договорился о переходе центрального защитника "Каза Пия" Жоау Гуларта. Ожидается, что 26-летний футболист присоединится к азербайджанской команде по завершении текущего сезона.
Карабах" намерен подписать португальского защитника
Агдамский "Карабах" намерен усилить состав перед новым сезоном и уже близок к оформлению трансфера из Португалии.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на A Bola, клуб договорился о переходе центрального защитника "Каза Пия" Жоау Гуларта. Ожидается, что 26-летний футболист присоединится к азербайджанской команде по завершении текущего сезона.
По информации источника, сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что "Карабах" планирует провести серьезную перестройку состава в преддверии следующего сезона и рассматривает усиление оборонительной линии в числе приоритетных задач.
