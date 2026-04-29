Азербайджанская делегация находится с визитом в Армении

Делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым находится с визитом в Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с делегацией уже приземлился в аэропорту Еревана.

Отметим, что Шахин Мустафаев является председателем Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.