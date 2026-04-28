Казахстан и Азербайджан подписали меморандум в сфере соцстрахования

Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере государственного социального страхования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Kazinform, документ подписан в рамках 14-й Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности.

Меморандум заключен между Государственным фондом социальной защиты Азербайджана и Государственным фондом социального страхования Казахстана.

Документ направлен на развитие взаимодействия между профильными структурами двух стран и обмен практическим опытом в области социального обеспечения.

По словам заместителя председателя правления Государственного фонда социального страхования Казахстана Марата Жанибекова, соглашение предусматривает системное двустороннее сотрудничество, регулярный обмен опытом и взаимодействие на международных площадках.