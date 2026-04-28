Xiaomi представила новый кроссовер мощнее и доступнее базового Macan

Компания представила на Пекинском автосалоне флагманскую версию внедорожника YU7 - модель GT.

YU7 GT, по данным шпионских фото, сделанных ранее в апреле, оказался гораздо агрессивнее базовой модели. В глаза бросаются расширенные колёсные арки, внушительный передок с новой затемнённой решёткой и оригинальными воздухозаборниками. Дополнительный штрих - значок на капоте, выполненный из карбона и золота 24 карата.

Xiaomi оснастила YU7 GT 21- и 22-дюймовыми дисками и улучшила тормоза. Сзади добавили иные элементы дизайна, включая аэродинамические доработки: выразительный диффузор и компактный спойлер.

Xiaomi пока не раскрыла полные технические характеристики YU7 GT. Известно лишь, что максимальная скорость достигает 300 км/ч, а разгон до 100 км/ч, вероятно, займёт чуть более 2 секунд. Официальные цены пока не объявлены, но, по прогнозам, модель будет стоить от 450 000 до 500 000 юаней.