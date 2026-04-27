Фанат "Фенербахче" разбил телевизор после разгрома в дерби

Болельщик "Фенербахче" не сдержал эмоций после болезненного поражения команды от "Галатасарая" в 31-м туре чемпионата Турции (0:3).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после разгромно проигранного дерби разгневанный фанат устроил погром у себя дома. На кадрах видно, как болельщик сначала несколько раз ударил телевизор кулаком, разбив экран, а затем выбросил технику из окна на улицу. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях.

Причиной столь бурной реакции стало не только поражение в принципиальном матче, но и серьезный удар по чемпионским амбициям команды.

После победы "Галатасарай" увеличил отрыв от главного преследователя до семи очков. Сейчас "Галатасарай" лидирует в турнирной таблице с 74 очками, а "Фенербахче" идет вторым, имея 67 баллов. До конца сезона "Фенербахче" теперь необходимо надеяться не только на собственные победы, но и на осечки конкурента.