​​Китай сдал в эксплуатацию крупнейший в стране танкер для перевозки СПГ

В Китае сдано в эксплуатацию крупнейшее на сегодня в стране судно для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, церемония состоялась на верфи компании China Merchants Heavy Industry Co., Ltd. Танкер под названием "Celsius Georgetown" уже направился в сторону Сингапура.

Судно, длиной почти 299 метров и шириной 48 метров, оснащено двухтопливной малооборотной двигательной установкой. Оно способно перевозить до 180.000 кубометров топлива.