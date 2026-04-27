Встреча в Габале - очередная демонстрация субъектности Азербайджанского государства

Визит Президента Володимира Зеленского в Габалу - это очередная демонстрация субъектности Азербайджана как государства. Если государство субъектно, а не является объектом каких-то крупных центров, оно проводит ту политику, которую считает правильной для себя. Оно не ищет врагов, сохраняя равноудаленность, и точно знает, что ему нужно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az профессор политологии Международного университета "Хазар" Рамиз Юнус.

В регионе разыгрывается геополитическая шахматная партия, и 35 лет назад, в дебютной фазе у Азербайджана была потеря темпа. Мы вели партию с севером, с югом, с соседом, с которым воевали 35 лет, с Европой, с США. За это время процессы развивались по-разному. Геополитическая ситуация была иной, и наша страна находилась совсем не в той позиции, в которой находится сегодня.

За точку отсчета я взял бы окончание Первой Карабахской войны, когда был подписан Бишкекский протокол. Через четыре месяца после этого, в сентябре 1994 годы был заключен "Контракт века". Это была правильная стратегия. Главное - это правильная стратегия. Как говорил Карл фон Клаузевиц, стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами. Мы можем наблюдать за стратегическими просчетами на примере войны в Украине, войны против Ирана, такой же ошибкой была война в Афганистане.

Азербайджан выбрал правильную стратегию, заморозив конфликт и не признав при этом "независимости" оккупированных территорий. Вскоре в страну пошли инвестиции. И государство начало строиться. Все это происходило в условиях миттельшпиля геополитической шахматной партии. Самое главное - мы смогли построить современную модернизированную армию. К 27 сентября 2020 года сложилась конъюнктура и геополитическая ситуация, Азербайджан пошел в атаку и за 44 дня реализовал 95 процентов поставленных целей. В Ханкенди и на некоторых других территориях остались сепаратисты, которых "охраняли" российские миротворцы. А все остальное было освобождено. Через год - в июле 2021 года была подписана Шушинская декларация с Турцией. Это был очень сильный ход.

Мы, конечно, были недовольны тем, что эта заноза, эти 5 процентов остались неосвобожденными, но события показывали, что Азербайджан построил стратегию правильно. Эта стратегия привела к контртеррористической операции сентября 2023 года, когда в течение суток эта заноза была вырвана окончательно. Той операции предшествовали события на Лачинской дороге, ситуация вокруг так называемого "Лачинского коридора". Я всегда говорил, что этот "коридор" будет закрыт для сепаратистов, что российские миротворцы уйдут из Карабаха досрочно. Так и произошло. Наращивание темпа и позиционного преимущества привело и к материальному преимуществу. Азербайджан сумел сорваться с крючка конфликтного управления и стал единственным на постсоветском пространстве, кому это удалось.

Изменив два с половиной года назад статус-кво в регионе, Азербайджан начал усиливаться по всем направлениям.

Вернемся немного назад. В январе 2022 года Президент Ильхам Алиев совершил визит в Киев, когда уже всему миру было известно, что к украинским границам стянуты войска. Через месяц в логике баланса Президент Азербайджана был приглашен в Москву, где тоже состоялась встреча в верхах. Это говорило о признании роли Азербайджана как страны, развивающей свое стратегическое преимущество на постсоветском пространстве по всем направлениям.

Встреча Президента Ильхама Алиева с Володимиром Зеленским в Габале - это одно из звеньев цепи. Главы двух государств регулярно встречаются на всех международных платформах. Зеленский после начала войны не совершал визитов в постсоветские страны. Только в Азербайджан.

На встрече в Габале Президент Украины Володимир Зеленский особо остановился на гуманитарной помощи, оказываемой Азербайджаном его стране. На постсоветском пространстве ни одна республика такой помощи украинскому народу не оказывала, потому что у всех свои сложности в сегодняшней геополитической ситуации. Каждый, конечно, исходит из интересов своей страны. Интерес Азербайджана строится на следующем: это не наша война, мы не ищем врагов, но защищаем стратегические интересы Азербайджанского государства. Они заключаются в поддержке территориальной целостности Грузии, Молдовы, Украины. В Габале главы государств подчеркнули взаимную поддержку территориальной целостности друг друга на всех международных площадках.

Напомню, что во время Анталийского дипломатического форума Президент Ильхам Алиев встречался с Президентом Молдовы Майей Санду, а недавно состоялся его визит в Грузию. Кроме того, в Анталье присутствовала и Центральная Азия, и посмотрите на символизм опубликованных в СМИ фотографий. Рядом президенты Турции, Азербайджана и Казахстана. Президент Турции, а рядом с ним Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана.

Результат правильной стратегии - это сегодняшняя нормализация между Баку и Москвой после полутора лет серьезной конфронтации, связанной со сбитием азербайджанского гражданского самолета. Иран, который в течение 35 лет был несправедлив к Азербайджану, недавно сделал попытку наезда, но посмотрите, как изменилось поведение Тегерана после реакции Баку. В Иране понимают значимость Азербайджана.

Президент Зеленский прилетел в Габалу из Саудовской Аравии. Это значит, что есть вопросы, которые нужно решать именно с Азербайджаном. СА - это один из ближайших партнеров Азербайджана. Азербайджан развивает отношения с Сирией, с ОАЭ, то есть как страна Южного Кавказа он вышел за пределы своего региона и вступил на территорию большого Ближнего Востока. Тандем Азербайджан-Турция будет работать везде, включая и Ближний Восток, и Организацию тюркских государств. Роль Турции и Азербайджана за последние два с половиной года как локомотив ОТГ значительно возросла.

Меняется геополитическая ситуация в мире, рушатся империи. Меняется и отношение к Азербайджану.

География - это судьба. География 200 лет работала против нас, но конъюнктура и геополитическая ситуация в мире все изменили. Обратите внимание, какая сегодня загруженность в воздушном пространстве Южного Кавказа, в первую очередь Азербайджана. Через Баку сегодня летают в Центральную Азию, Китай. В нас заинтересованы и Европа, и Юго-Восточная Азия, и Центральная Азия, и Америка. Все заинтересованы в том, чтобы оставались хоть какие-то коридоры стабильности. Стабильность сегодня установлена на Южном Кавказе, и обеспечивается она странами, которые здесь находятся. Единственный лидер тут Азербайджан. У Грузии проблемы, у Армении проблемы. Азербайджан - маленькое государство, но с ним вынуждены считаться и на Севере, и на Юге, и в Европе, и в Азии.

У нас нет ядерного оружия, но у нас есть география.

Лейла Таривердиева