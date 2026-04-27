В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание

Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. О назначении членов и заменяющих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Дополнительного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов".

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения страны-хозяйки между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества".

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в сфере обороны".

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О наркологической службе и контроле" (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с терроризмом" (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О деятельности по разминированию" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)" (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О финансовой аренде" (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс о конкуренции Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О несостоятельности и банкротстве", "О зерне", "О международном частном праве", "О табаке и табачных изделиях", "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О чаеводстве", "О семейно-сельских хозяйствах", "О коневодстве", "О небанковских кредитных организациях", "О хлопководстве", "Об обязательных страхованиях", "О лицензиях и разрешениях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О науке", "О кредитных бюро", "О безналичных расчетах", "Об обременении движимого имущества", "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства" и "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" (первое чтение).