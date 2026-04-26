"Арсенал" победил "Ньюкасл" в АПЛ

"Арсенал" дома переиграл "Ньюкасл" в матче 34-го тура АПЛ - 1:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, единственный гол на 9-й минуте забил Эберечи Эзе.

"Арсенал" (73 очка) прервал серию из двух поражений и вернулся на первое место в АПЛ, обойдя "Манчестер Сити" (70). У "горожан" есть одна игра в запасе.

"Ньюкасл" (42 очка) потерпел четвертое поражение кряду и идет 14-м в турнирной таблице.