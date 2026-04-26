"Арсенал" победил "Ньюкасл" в АПЛ - ВИДЕО

"Арсенал" дома переиграл "Ньюкасл" в матче 34-го тура АПЛ - 1:0. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, единственный гол на 9-й минуте забил Эберечи Эзе. "Арсенал" (73 очка) прервал серию из двух поражений и вернулся на первое место в АПЛ, обойдя "Манчестер Сити" (70). У "горожан" есть одна игра в запасе.