Четыре азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы

Азербайджанский борец Георгий Мешвилдишвили (125 кг) провел полуфинальную схватку в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране (Албания).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель Азербайджана победил Хакана Бююкчингиля (Турция) - 3:1.

Таким образом, Мешвилдишвили уже обеспечил себе как минимум "серебро".

Ранее другой азербайджанский борец Али Цокаев (92 кг) провел полуфинальную схватку в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране, в которой одолел Самуэля Шеррера (Швейцария) - 6:0.

Также Арсений Джиоев (86 кг) поборол Гиорги Элбакидзе (Грузия) - 2:1 - и вышел в финал. Еще один представитель Азербайджана Туран Байрамов (74 кг) одолел Гиорги Элбакидзе (Грузия) - 2:1.

Азербайджанский борец Нуреддин Новрузов (61 кг) в полуфинальной схватке в рамках чемпионата уступил Зелимхану Абакарову (Албания) cо счетом 3:14. Таким образом, Новрузов будет бороться за "бронзу".