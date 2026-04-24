Китай создает космический корабль нового поколения для полетов на Луну
Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полетов на Луну.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь.
"Я ожидаю, что мы сможем увидеть, как пилотируемый космический корабль нового поколения отправится в космос, создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство", - приводит Центральное телевидение Китая слова эксперта, который прокомментировал перспективы развития национальной космической отрасли в связи с Днем космонавтики, отмечаемым в КНР в пятницу.
Как уточнил Шао Лиминь, последние два года Пекин активно продвигает программу пилотируемой лунной разведки. "И в недалеком будущем все увидят, как китайцы оставят свои следы на поверхности Луны", - подчеркнул он.
Китай ежегодно отмечает 24 апреля национальный День космонавтики с 2016 года.
