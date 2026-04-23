Экс-посол Израиля в Азербайджане назначен спецпосланником по связям с христианским миром
Министр иностранных дел Гидеон Саар назначил Джорджа Дика специальным посланником по связям с христианским миром.
Как передает Day.Az, данное назначение призвано углубить связи Израиля с христианскими общинами по всему миру.
Дик - опытный дипломат с 18-летним стажем. До недавнего времени он занимал пост посла Израиля в Азербайджане, став первым послом-христианином в истории страны. Он также был удостоен звания выдающегося руководителя в министерстве иностранных дел.
Джордж Дик является представителем арабской христианской общины Яффо и принимает активное участие в её жизни с юных лет. Его отец, Йосеф Дик, на протяжении многих лет был председателем греко-православной общины Яффо и Израиля.
Министр иностранных дел Саар отметил:
"Государство Израиль придает огромное значение своим отношениям с христианским миром и своими христианскими друзьями во всем мире. Я уверен, что Джордж, уважаемый и опытный дипломат, внесет большой вклад в углубление дружбы и укрепление связей между государством Израиль и христианским миром".
