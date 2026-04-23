Названо число перехваченных ВМС США иранских судов

Военно-морские силы (ВМС) США с начала блокады Ирана перехватили 29 судов, связанных с Исламской Республикой. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также командование опровергло сообщения о том, что несколько коммерческих судов обошли блокаду.

"Него II и Нейу не прошли мимо блокады в составе флотилии, которая "перевезла" миллионы баррелей нефти на рынок. На самом деле иранские танкеры под флагом Ирана стоят на якоре в Чах-Бахаре, Иран, после перехвата силами США на этой неделе. Эогепа находится под эскортом эсминца ВМС США в Индийском океане после предыдущей попытки нарушить блокаду", - сообщили в командовании.

