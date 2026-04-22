Суд конфисковал имущество племянницы Сержа Саргсяна

Принадлежащие племяннице бывшего президента Армении Сержа Саргсяна 39 341 акций компании "Арени ГЭС" стоимостью 1,74 млн долларов США, а также 864 тыс. долларов, около 13 млн драмов и примерно 5 тыс. евро будут конфискованы в пользу государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура страны.

Сообщается, что сегодня Антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения, принадлежащего племяннице Саргсяна.

Решение принято по иску в рамках дела о конфискации имущества незаконного происхождения.

Ранее суд признал недействительными сделки, связанные с самим Сержем Саргсяном. В частности, конфисковано около $800 тыс. за участок в Ереване, еще около $205 тыс. - по другой земельной сделке.