В Армении задержали мужчину, который хотел проголосовать и сразу уехать.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в аэропорту задержан тот самый мужчина, который в ставшем вирусным видео говорил, что проголосует и быстро уедет из Армении, чтобы не оказаться в стране, если "ситуация осложнится".

Речь идет о Оганесе Саакяне, которого сотрудники правоохранительных органов задержали прямо в аэропорту.

Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%