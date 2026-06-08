В Армении задержали мужчину, который хотел проголосовать и сразу уехать
В Армении задержали мужчину, который хотел проголосовать и сразу уехать.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в аэропорту задержан тот самый мужчина, который в ставшем вирусным видео говорил, что проголосует и быстро уедет из Армении, чтобы не оказаться в стране, если "ситуация осложнится".
Речь идет о Оганесе Саакяне, которого сотрудники правоохранительных органов задержали прямо в аэропорту.
Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.
Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 57,14%
- "Сильная Армения" - 21,43%
- Блок "Армения" - 8,21%
- "Процветающая Армения" - 5,10%
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