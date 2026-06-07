ФБР арестовало трех человек по обвинению в поддержке ИГИЛ

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало трех мужчин в штатах Канзас и Калифорния по обвинению в сговоре с целью оказания материальной поддержки ИГИЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой американские СМИ, об этом сообщает минюст страны.

Обвиняемые были арестованы после того, как они совместно передали более 2 000 долларов человеку, которого они считали членом ИГИЛ.

Как подробно описано в обвинении, они выражали желание "использовать дроны для нападения на американский спецназ, а также убить 300 000 американцев".