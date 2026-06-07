https://news.day.az/world/1839941.html ФБР арестовало трех человек по обвинению в поддержке ИГИЛ Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало трех мужчин в штатах Канзас и Калифорния по обвинению в сговоре с целью оказания материальной поддержки ИГИЛ. Как передает Day.Az со ссылкой американские СМИ, об этом сообщает минюст страны.
ФБР арестовало трех человек по обвинению в поддержке ИГИЛ
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало трех мужчин в штатах Канзас и Калифорния по обвинению в сговоре с целью оказания материальной поддержки ИГИЛ.
Как передает Day.Az со ссылкой американские СМИ, об этом сообщает минюст страны.
Обвиняемые были арестованы после того, как они совместно передали более 2 000 долларов человеку, которого они считали членом ИГИЛ.
Как подробно описано в обвинении, они выражали желание "использовать дроны для нападения на американский спецназ, а также убить 300 000 американцев".
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