https://news.day.az/world/1839952.html

Израиль готовит "мощнейший" ответ на атаку Ирана

Израиль готовит "мощнейший" ответ на атаки последний запуск ракет из Ирана. Как передает Day.Az, об этом сказал высокопоставленный израильский чиновник телеканалу CNN. "Израиль готовит мощный ответ на запуск иранских баллистических ракет", - сказал чиновник. Ранее мы сообщали, что Иран запустил ракеты по территории Израиля.