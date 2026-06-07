Иран запустил ракеты в направлении Израиля

Иран запустил ракеты в направлении Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля. 

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.