https://news.day.az/world/1839945.html Иран запустил ракеты в направлении Израиля - ВИДЕО Иран запустил ракеты в направлении Израиля. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.
Иран запустил ракеты в направлении Израиля - ВИДЕО
Иран запустил ракеты в направлении Израиля.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре