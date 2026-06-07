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Иран запустил ракеты в направлении Израиля - ВИДЕО

Иран запустил ракеты в направлении Израиля. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.