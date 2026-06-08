Пашинян заживо похоронил Кочаряна и ко. - к итогам выборов

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

7 июня 2026 года Армения проголосовала. Урны закрыты, бюллетени подсчитаны, цифры расставлены по местам. Однако главный итог этого дня - не в процентах и не в распределении мандатов. Главный итог был зафиксирован задолго до голосования - в словах, которые армянский премьер произнес в августе 2025 года на весь мир: карабахское движение было "фатальной ошибкой". Продолжать его - "губительно" для страны. Три десятилетия реваншизма объявлены стратегическим тупиком, из которого вывела только капитуляция перед реальностью. Никол Пашинян сделал то, на что прежние армянские лидеры не решались ни при каких обстоятельствах: он предал земле миф, на котором держалась вся армянская политическая идентичность последних тридцати пяти лет. Подлинная революция - пусть вынужденная, пусть запоздалая - но необратимая..

Теперь - о том, что именно он похоронил и почему это важно для всего региона.

... Декларация независимости Армении 1990 года начиналась с территориальной претензии: постановление "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Три с лишним десятилетия этот документ служил юридической опорой для политики, которая дважды привела страну к военному краху - в 1994-м к тлеющей победе, из которой Армения вышла с чужими землями и без мира, и в 2020-2023 годах - к полному обвалу, когда за 44 дня была потеряна большая часть захваченных территорий, а в сентябре 2023-го - и сам Карабах целиком. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Парадокс армянской истории заключается именно в этом: страна проиграла мир на тридцать лет вперед. Оккупация семи азербайджанских районов вокруг Карабаха принесла Армении не безопасность, а изоляцию: закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, отрезанность от региональной инфраструктуры, зависимость от российских субсидий и иранского транзита. Три с половиной миллиона человек оказались в экономическом тупике ради удержания земель, на которых не жили и которые не могли освоить. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН - 822, 853, 874, 884 - требовали немедленного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Армения игнорировала их двадцать семь лет. За эти двадцать семь лет она не построила ни одного устойчивого экономического коридора, не нашла ни одного серьезного стратегического союзника, готового защищать ее военной силой. ОДКБ не пришел в 2020-м. Россия не вмешалась в 2023-м. Победа 1994-го оказалась не трамплином, а ловушкой.

Пашинян сделал то, чего не делал никто до него: назвал вещи своими именами. "Карабахское движение отражало модель патриотизма, навязанную советскими властями", - заявил он в августе 2025-го.

"Глубинной и подсознательной целью этой социально-психологической модели была стратегическая невозможность существования независимого армянского государства, потому что страна, имеющая конфликтный подтекст вокруг, не может построить подлинную независимость".

Редкая интеллектуальная честность от действующего руководителя страны - тем более в предвыборный год.

Вслед за словами последовали действия. В марте 2026-го Пашинян заявил прямо: "В новой Конституции Армении ссылки на Декларацию о независимости быть не должно. Декларация построена на логике конфликта. Мы не можем строить независимое государство, следуя логике конфликта". Азербайджан настаивал на этом годами - и оказался прав. Баку не капризничал, выдвигая требование об изменении армянского Основного закона: он требовал устранить юридическую основу будущих реваншистских претензий. Теперь армянский премьер сам приходит к тому же выводу - и называет это суверенитетом.

... 8 августа 2025 года в Белом доме произошло то, что еще два года назад казалось невозможным: Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Стороны договорились о роспуске Минской группы ОБСЕ - структуры, которая под видом "миротворчества" три десятилетия консервировала армянскую оккупацию азербайджанских территорий. Договорились о транспортном коридоре через армянскую территорию в Нахчыван - "Маршруте Трампа", аналоге Зангезурского коридора, о котором Азербайджан говорил с 2020 года. Президент Ильхам Алиев назвал это "переворачиванием страницы противостояния". Пашинян говорил об "открытии новой главы". Обе формулировки - правда.

Для Азербайджана - это закономерный итог последовательной политики, которую страна проводила с 2020 года: восстановление территориальной целостности, реализация резолюций Совета Безопасности ООН, предложение мира с позиции победителя. Для Армении - это признание поражения стратегии, которую страна выбрала тридцать пять лет назад. Но признание, пусть горькое, - лучше, чем самообман, который продолжал бы питать войны.

... Было бы наивно считать, что похороны реваншизма прошли без оппозиции. Роберт Кочарян - первый "президент" карабахского сепаратистского режима, человек, при котором Армения втянулась в двадцатишестилетний тупик оккупации, - шел на эти выборы с лозунгом "пораженческой политики Пашиняна". Его блок "Армения" настаивал на "праве карабахских армян на возвращение" как главном политическом требовании. Самвел Карапетян - российский бизнесмен с армянским паспортом - уверял, что в случае победы Пашиняна в Армении "поселятся 300 тысяч азербайджанцев". Армянский избиратель, прошедший через 2020-й и 2023-й годы, реваншистским обещаниям уже не верит.

Армянское общество устало от войны. Оно хочет мира - пусть неудобного, пусть болезненного. Кочарян обещал "вернуть Карабах": когда именно? Каким образом? За счет каких ресурсов? Внятных ответов не было - только ностальгия по временам, когда Армения жила за чужой счет, удерживая чужие земли при полном безразличии мирового сообщества. Те времена закончились. Безвозвратно.

Показательна арифметика провала. При Кочаряне - президенте с 1998 по 2008 год - газ, железные дороги и энергетика Армении ушли под российский контроль в счет долгов. ВВП на душу населения в Армении сегодня составляет около 7500 долларов - против 8300 у соседней Грузии и более 16 000 у Азербайджана. Страна, три десятилетия строившая свою идентичность на чужих землях, проиграла даже экономически. Победа в карабахской войне 1990-х не принесла ни благосостояния, ни свободы, ни безопасности - об этом, кстати, Пашинян сказал прямо и публично: "Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление?" Риторический вопрос с очевидным ответом. Реваншизм как политическая программа обанкротился не в сентябре 2023-го - он был банкротом с самого начала, просто этот факт удавалось скрывать за военными успехами и внешними субсидиями. Когда субсидии кончились, а военные успехи сменились военными провалами, банкротство стало очевидным.

... Победа Пашиняна - если она состоится в ожидаемом формате - не означает автоматического решения всех открытых вопросов. Позиция Баку остается неизменной: мир возможен только при выполнении конкретных условий. Одно из них - конституционная реформа. Пашинян сам заявил, что ссылки на Декларацию о независимости в новом Основном законе быть не должно - теперь слова необходимо превратить в референдум и в юридический факт. Армения сможет провести его после парламентских выборов: новый парламент должен это сделать без промедлений. Конституционный суд Армении в сентябре 2024 года попытался найти правовую лазейку, заявив, что ссылка на Декларацию "не имеет юридической силы". Недостаточно. Лазейки закрываются только удалением самой нормы.

Другое условие - ликвидация так называемых "карабахских представительств" повсюду: в Армении, во Франции, в США, в России. Структуры, представляющие несуществующее государственное образование, чья история закончилась в сентябре 2023-го, не могут продолжать функционировать под прикрытием "культурной миссии". Реванш - это отрасль, у которой есть офисы, бюджеты и лоббисты на нескольких континентах. В Швейцарии бывшие сепаратисты встречаются с депутатами парламента, получают медали, пишут резолюции. Европейский парламент 30 апреля 2026 года - за четыре дня до ереванского саммита ЕПС - принял резолюцию с призывом "вернуть карабахских армян" на азербайджанскую территорию. Если Пашинян всерьез намерен "закрыть страницу", он обязан закрыть и эти институты - дипломатическим давлением на принимающие государства.

... 4 мая 2026 года, на 8-м Саммите Европейского политического сообщества в Ереване, Президент Ильхам Алиев выступил по видеосвязи - и сказал то, что другие предпочитали обходить стороной. Европарламент с мая 2021 по апрель 2026-го принял 14 резолюций против Азербайджана - и последнюю из них, по его словам, утвердили за четыре дня до саммита, призванного демонстрировать готовность Европы к миру. Глава нашего государства назвал это саботажем. Не дипломатической риторикой - именно саботажем. Многие региональные лидеры, оказавшись перед европейскими флагами, начинают говорить по-другому. Президент Ильхам Алиев - нет. Место и аудитория для него не меняют существа позиции. Называется государственной волей. Называется последовательностью.

Примечательно другое: некоторые европейские деятели после ереванского саммита отправились прямо в Баку. Архитектура региона определяется не там, где проходят красивые саммиты, а там, где принимаются реальные решения. Азербайджан - центр этой архитектуры. Не декларативно, а фактически.

... Нельзя не зафиксировать изнанку армянских выборов - ту, которую западные наблюдатели предпочитают не видеть. Политолог Тигран Кочарян назвал предвыборную кампанию кампанией "с нулевой легитимностью" - стороны находились в заведомо неравных условиях. Штабы оппозиционных партий обыскивала СНБ накануне голосования. Бюджетников свозили на митинги Пашиняна автобусами. Цена голоса на региональных участках колебалась от 10 до 25 долларов - причем деньги шли через армянские НКО в евро с одной стороны и через российские каналы в рублях - с другой. Миллионная диаспора была лишена права голосовать вовсе: Ереван просто не открыл участки за рубежом - ведь диаспора традиционно не поддерживает Пашиняна. БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ, наблюдатели Европарламента не заметили ни того, ни другого, ни третьего. Демократия с исключениями - уже не демократия, а ее театральная постановка. Но Запад аплодировал стоя.

Государственный секретарь США Рубио накануне голосования публично назвал армянское руководство "смелым и преданным". Трамп - не в шутку, а в своей социальной сети - написал, что поддерживает Пашиняна "полностью и безоговорочно". Россия действовала по-своему: граждане с армянскими паспортами летели из Москвы голосовать и попадали прямо в военный учет в аэропорту. Все вмешивались. Никто не признавал. Каждый видел чужую руку - и не замечал собственной.

... Главный вопрос не в том, кто сидит в ереванском парламенте. Главный вопрос в том, насколько армянские слова соответствуют армянским действиям. Пашинян публично отрекся от реваншизма, признал карабахское движение ошибкой, подписал декларацию в Вашингтоне, согласился на транспортный коридор. Слова произнесены - громко, на весь мир. Теперь - конституционный референдум. Теперь - закрытие "карабахских представительств" от Парижа до Москвы. Теперь - полноценный мирный договор без лазеек и оговорок.

Армянский народ в эти выборы сделал выбор против реванша. Реваншизм похоронен электорально - теперь его нужно похоронить юридически и институционально. Азербайджан ждет именно этого. Мир возможен. Но мир - не декларация. Мир - это конституция без территориальных претензий, это закрытые офисы сепаратистов, это открытые дороги и открытые границы. Все остальное - слова. А слов в этом регионе было более чем достаточно.

Азербайджан предлагал мир не из слабости, а из силы и последовательности. Мирный договор парафирован, коридор согласован, Минская группа распущена. Фундамент заложен. Осталось возвести стены: конституционный референдум в Армении, ликвидация зарубежных "карабахских" структур, полноценный договор с четкими гарантиями. Пашинян похоронил реваншизм публично и политически - теперь армянская государственность должна похоронить его юридически. Тогда и только тогда слова о мире станут миром.

Азербайджан не выдвигает невыполнимых требований. Конституционный референдум - это суверенное право армянского народа, и сам Пашинян признал его необходимость. Мирный договор - это то, ради чего обе страны и сели за стол переговоров. Ничего сверхъестественного. Только последовательность и честность. Тридцать пять лет ожидания - достаточный срок. Пора заканчивать.