В США могут впервые за 60 лет казнить военнослужащих

Армия США готовится к возможному исполнению смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих, если соответствующее решение примет президент страны. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, план под кодовым названием "Решительное правосудие" был распространен для служебного пользования еще в феврале. Он предусматривает подготовку к исполнению смертных приговоров в отношении четырех осужденных военнослужащих в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана.

Согласно документу, ряду армейских подразделений поручено обеспечить проведение казней не позднее чем через 150 дней после утверждения смертных приговоров президентом США.

Как отмечает ABC, все четверо осужденных признаны виновными в тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования.

Если казни состоятся, это станет первым подобным случаем в отношении американских военнослужащих более чем за полвека. Последняя казнь военнослужащего в США была проведена в 1961 году. Тогда рядового Джона Беннетта казнили после вынесенного ему приговора за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.