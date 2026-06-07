https://news.day.az/unusual/1839871.html Эффектный обвал ледника в Гренландии - ВИДЕО Эффектный обвал ледника в Гренландии попал на видео. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Эффектный обвал ледника в Гренландии - ВИДЕО
Эффектный обвал ледника в Гренландии попал на видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре