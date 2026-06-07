https://news.day.az/world/1839920.html ЦИК Армении опубликовал новые данные по явке В Армении продолжаются парламентские выборы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 17:00 (за три часа до завершения голосования) свой выбор уже сделали 48,9 процента граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, из 2 млн 503 тыс. 976 избирателей проголосовали 1 млн 224 тыс. 957 человек.
ЦИК Армении опубликовал новые данные по явке
В Армении продолжаются парламентские выборы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 17:00 (за три часа до завершения голосования) свой выбор уже сделали 48,9 процента граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, из 2 млн 503 тыс. 976 избирателей проголосовали 1 млн 224 тыс. 957 человек.
По данным Центральной избирательной комиссии Армении, этот показатель на 11 процентов выше уровня явки, зафиксированного на предыдущих выборах пять лет назад.
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