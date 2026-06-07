ЦИК Армении опубликовал новые данные по явке

В Армении продолжаются парламентские выборы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 17:00 (за три часа до завершения голосования) свой выбор уже сделали 48,9 процента граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, из 2 млн 503 тыс. 976 избирателей проголосовали 1 млн 224 тыс. 957 человек.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, этот показатель на 11 процентов выше уровня явки, зафиксированного на предыдущих выборах пять лет назад.