"Зиря" рассталась с бразильским вратарем

Футбольный клуб "Зиря" объявила о прекращении сотрудничества с голкипером Тьяго Силвой.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний бразильский вратарь выступал за "Зиря" с 2023 года и за это время стал одним из игроков основной обоймы команды.

О причинах расставания и дальнейших планах футболиста на данный момент не сообщается.