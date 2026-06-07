https://news.day.az/sport/1839883.html "Зиря" рассталась с бразильским вратарем Футбольный клуб "Зиря" объявила о прекращении сотрудничества с голкипером Тьяго Силвой. Как сообщает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба клуба. 26-летний бразильский вратарь выступал за "Зиря" с 2023 года и за это время стал одним из игроков основной обоймы команды.
"Зиря" рассталась с бразильским вратарем
Футбольный клуб "Зиря" объявила о прекращении сотрудничества с голкипером Тьяго Силвой.
Как сообщает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.
26-летний бразильский вратарь выступал за "Зиря" с 2023 года и за это время стал одним из игроков основной обоймы команды.
О причинах расставания и дальнейших планах футболиста на данный момент не сообщается.
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