ЦИК Армении обнародовал данные о явке на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные о явке на выборах в Национальное собрание.

Как передает Day.Az, по состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие 362 657 человек. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.

Таким образом, явка на указанное время составила 14,48% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.