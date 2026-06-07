https://news.day.az/world/1839845.html ЦИК Армении обнародовал данные о явке на парламентских выборах Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные о явке на выборах в Национальное собрание. Как передает Day.Az, по состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие 362 657 человек. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.
ЦИК Армении обнародовал данные о явке на парламентских выборах
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные о явке на выборах в Национальное собрание.
Как передает Day.Az, по состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие 362 657 человек. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.
Таким образом, явка на указанное время составила 14,48% от общего числа зарегистрированных избирателей.
Голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре