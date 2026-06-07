США сбили два иранских дрона в Ормузском проливе

Вооруженные силы США сбили два иранских беспилотника, угрожавших судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование ВС страны (CENTCOM) в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Вооруженные силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые угрожали международному морскому сообщению в Ормузском проливе", - сказано в сообщении.

CENTCOM отметил, что американская армия находится в боевой готовности и готова "продолжать защиту от иранской агрессии".

Несмотря на объявленное 8 апреля перемирие, США и Иран несколько раз обменялись ударами в Ормузском проливе с тех пор. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что иранские военные запустили несколько дронов в сторону Ормузского пролива. Как уточнил позднее CENTCOM, американским военным удалось сбить четыре воздушные цели.