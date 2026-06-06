В Британии «отменили» Черчилля

Банк Англии обновил дизайн банкнот, убрав с них изображения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, математика Алана Тьюринга и писательницы Джейн Остин. Об их "отмене" сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Банк Англии убрал с банкнот изображения таких исторических фигур после того, как было сказано, что они являются "элитаристами и противоречивыми личностями". Согласно исследованию, заказанному банком, Черчилль, Тьюринг и Остин "вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства"", - указано в статье.

Утверждается, что данные личности являются "спорными", а их изображение представляет собой "отсталое видение страны". Вместо них на банкнотах появятся изображения дикой природы, что, как указано в исследовании, "более инклюзивно и лучше отражает современную Британию". От изображений исторических зданий также отказались из-за "потенциальных связей с колониализмом и рабством".