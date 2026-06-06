Азербайджан заинтересован и верит в Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом российским журналистам заявила известный продюсер, мать Александра Плющенко Яна Рудковская, комментируя возможные трудности перехода Плющенко-младшего в сборную Азербайджана в связи с новыми правилами Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее мы уже сообщали о том, что с 12 июня этого года международный союз ужесточит правила смены спортивного гражданства для фигуристов. В частности, для перехода в другую сборную спортсменам необходимо получить не только открепительное письмо от своей прежней национальной федерации, но и паспорт либо статус резидента новой страны с пребыванием в ней не менее 180 дней в течение календарного года.

Международная структура пока не выдала официального разрешения на переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана, хотя ранее Федерация фигурного катания на коньках России выдала ему открепительное разрешение. По словам Яны Рудковской, ее сын не подпадает под новые ограничения ISU, поскольку имеет паспорт Азербайджана.

"Где будет жить мой сын? А всем вам расскажи. Везде, мой сын - гражданин мира. Он будет тренироваться там, где у него будут для этого условия. У него есть паспорт Азербайджана и ему дано спортивное гражданство. Если бы у Саши не было паспорта, то он подпадал бы под новые правила", - сказала Рудковская.

Она также объяснила, почему Плющенко-младший получил спортивное гражданство на пять лет.

"Саша получил спортивное гражданство на пять лет. После истечения этого срока он перейдет из юниоров во взрослые, это будет в 2031 году. Он не попадает по возрасту на Олимпиаду-2030, так как еще слишком молод. Поэтому мы даем ему шанс реализовать себя среди юниоров. Если он действительно станет классным фигуристом, то останется в спорте.

Сможет ли он потом выступать за Россию? Дайте ему сначала куда-нибудь выйти. Вообще спорт очень непредсказуем. Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит. Давайте посмотрим. Мне самой интересно, что из этого получится", - отметила Рудковская.