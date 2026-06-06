В этом районе временно не будет газа

Сегодня около 10:00 во время проведения земляных работ на улице М. Ибаева в городе Лиман Лянкяранского района был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 225 мм.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend сообщили в Лянкяранском региональном управлении по эксплуатации газового хозяйства.

В результате повреждения произошла утечка газа. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ и для обеспечения безопасности временно прекращена подача газа в городе Лиман, поселке Нариманабад, а также в населенных пунктах Балыкчылар и Узюмчюлюк.

После завершения ремонтных работ газоснабжение потребителей будет восстановлено поэтапно.