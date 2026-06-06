https://news.day.az/society/1839674.html В этом районе временно не будет газа Сегодня около 10:00 во время проведения земляных работ на улице М. Ибаева в городе Лиман Лянкяранского района был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 225 мм. Как сообщает Day.Az, об этом Trend сообщили в Лянкяранском региональном управлении по эксплуатации газового хозяйства.
В этом районе временно не будет газа
Сегодня около 10:00 во время проведения земляных работ на улице М. Ибаева в городе Лиман Лянкяранского района был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 225 мм.
Как сообщает Day.Az, об этом Trend сообщили в Лянкяранском региональном управлении по эксплуатации газового хозяйства.
В результате повреждения произошла утечка газа. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ и для обеспечения безопасности временно прекращена подача газа в городе Лиман, поселке Нариманабад, а также в населенных пунктах Балыкчылар и Узюмчюлюк.
После завершения ремонтных работ газоснабжение потребителей будет восстановлено поэтапно.
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