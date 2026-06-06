https://news.day.az/society/1839670.html В Баку открылась образовательная выставка США В Баку проходит образовательная выставка США. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано посольством США в Азербайджане совместно с программой EducationUSA.
В Баку открылась образовательная выставка США
В Баку проходит образовательная выставка США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано посольством США в Азербайджане совместно с программой EducationUSA.
В выставке принимают участие временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон, официальные гости и представители образовательных учреждений.
В рамках мероприятия посетителям представят информацию об обучении в США, возможностях поступления в американские университеты, образовательных программах и стипендиях.
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