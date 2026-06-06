В Баку открылась образовательная выставка США

В Баку проходит образовательная выставка США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано посольством США в Азербайджане совместно с программой EducationUSA.

В выставке принимают участие временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон, официальные гости и представители образовательных учреждений.

В рамках мероприятия посетителям представят информацию об обучении в США, возможностях поступления в американские университеты, образовательных программах и стипендиях.

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